Ad Atessa la seconda edizione di Val di Sangro Expo con un attenzione speciale all' Automotive
Atessa accende le luci sulla seconda edizione di Val di Sangro Expo, in programma da giovedì 18 a domenica 21 settembre, nell’area di piazza Abruzzo, zona commerciale e artigianale vicina all’uscita della Fondovalle Sangro. Il taglio del nastro è fissato per le ore 15.30, alla presenza del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: atessa - seconda
Val di Sangro Expo 2025: Atessa celebra il cuore produttivo d’Abruzzo ATESSA - Dal 18 al 21 settembre, Atessa ospiterà la seconda edizione dell’Expo Val di Sangro, evento promosso dall’Amministrazione comunale, con l’o... Articolo: https://www.abruzzone - facebook.com Vai su Facebook
Atessa, domani al via la seconda edizione di Val di Sangro Expo: l’automotive protagonista; Lancianofiera sarà presente a Val di Sangro Expo 2025: Sinergia importante per il territorio; Atessa si prepara a riaccendere i riflettori su Val di Sangro Expo.
Atessa, domani al via la seconda edizione di Val di Sangro Expo: l’automotive protagonista - Atessa accende le luci sulla nuova edizione di Val di Sangro Expo, la seconda, che prenderà il via domani, giovedì 18 settembre, nell’area di piazza Abruzzo, ... Segnala msn.com
Val di Sangro Expo, ad Atessa la vetrina del cuore produttivo d’Abruzzo - La seconda edizione di Val di Sangro Expo è pronta a riaccendere i riflettori sulle eccellenze del territorio. abruzzolive.it scrive