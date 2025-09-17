Ad Aranova la decima edizione del Memorial Matteo Fani

Aranova, 17 settembre 2025 – Sabato 20 settembre, ad Aranova, si terrà il 10° Memorial “Matteo Fani”, una manifestazione podistica amatoriale e non competitiva, patrocinata dal Comune di Fiumicino. La partenza è prevista alle ore 17:30, di fronte alla Chiesa del Centro Commerciale “La Tartaruga”. “L’evento è dedicato al ricordo di Matteo Fani, un bambino, nostro concittadino, che ha combattuto con coraggio contro la leucemia per quasi quattro anni.” ricorda il presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini. L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione, “Davide Clavattini Onlus”, per sostenere i piccoli pazienti ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e le loro famiglie. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it