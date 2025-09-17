Acquisti in Rete manutenzione straordinaria | portale non disponibile il 18 e il 30 settembre

La piattaforma Acquisti in Rete ha comunicato due interventi di manutenzione straordinaria che comporteranno l’indisponibilità del portale e dei servizi collegati. Il portale potrebbe non essere disponibile nella fascia oraria compresa tra le ore 18.00 e le ore 23.59 di giovedì 18 settembre 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it