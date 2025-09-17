Acquaroli ad Ancona tira le somme per il bis | Occasione unica per continuare i 5 anni di buon governo

« Se oggi siamo qui a raccontare una regione diversa, che può guardare al futuro, lo dobbiamo a questo governo che si fa interprete delle esigenze del territorio». Francesco Acquaroli rivendica davanti alla folla del centrodestra, radunato in piazza Roma ad Ancona,  il buon governo della sua amministrazione, spesso ignorato dai media nazionali. All’evento di coalizione è una giornata di festa, in piazza bandiere dei tre partiti, con i leader del centrodestra al gran completo. Dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ai due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, e i leader di Noi Moderati e Udc, Maurizio Lupi e Antonio De Poli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

