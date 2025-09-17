Acitrezza | A Tavola con i Malavoglia 

Iniziato il conto alla rovescia, per uno degli appuntamenti più importanti dell’anno: “A Tavola con i Malavoglia ”. Itinerari del gusto della Riviera dei Ciclopi – Ricette – Arte – Tradizioni culinarie. L’evento, è stato presentato in Conferenza Stampa, presso l’Aula Consiliare del Comune di Acicastello, presenti: Carmelo Scandurra Sindaco del Comune di Aci Castello, Giusi Agosta Assessore al Turismo, Salvatore Barbagallo Assessore Regionale Agricoltura, Giorgio Testa Università di Catania Di3A, Ordinario di Agronomia e coltivazioni erbacee, Aldo Todaro Università di Catania, Di3A Associato di Scienze Tecnologie Alimentari, Bruno Sganga Enogastronomo Giornalista, Rossella Di Martino Giornalista, Carla Verga Scrittrice, Massimo Pellegrino Presidente Pro Loco Aci Trezza – Aci Castello, Associazioni di categoria Presidenti e loro delegati Il Comune di Aci Castello e la Pro Loco Aci Trezza – Aci Castello Riviera dei Ciclopi, organizzano un evento unico nel suo genere, aventi come obiettivo primario, quello di promuovere e far conoscere i prodotti agricoli, agroalimentari e silvicolturali legati al territorio valorizzando identità, storia e cultura siciliana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

