Acireale il sindaco Barbagallo | La Sie blocca i bilanci dei Comuni
Entro il 30 settembre 2025 il Comune di Acireale deve approvare il Bilancio Consolidato, ma l’iter rischia di arenarsi a causa della mancata trasmissione dei dati da parte della società partecipata Sie SpA. Lo denuncia il sindaco Roberto Barbagallo, spiegando che tutte le altre società hanno già. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Un acese alla guida di Sky Tg24, le congratulazioni del sindaco a nome della città di Acireale
La Cisl Fp chiede un incontro con il sindaco di Acireale: "Maggiori tutele per la polizia municipale"
COCO CHIEDE LA RIAPERTURA DI CORSO UMBERTO E PIAZZA DUOMO AD ACIREALE: "BASTA IDEOLOGIA, SERVONO RISPOSTE AI CITTADINI" Il consigliere comunale di Acireale, Alessandro Coco, lancia un appello diretto al sindaco affinché venga ri
