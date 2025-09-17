Acireale Consulta dello Sport | Salvatore Di Maria è il nuovo presidente

Il professore Salvatore Di Maria è il nuovo presidente della Consulta comunale dello Sport, eletto stamani nel corso dell’assemblea delle società sportive e agli enti di promozione sportiva iscritti all’Albo delle associazioni sportive che si è tenuta nella Sala consiliare del Palazzo di Città. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

