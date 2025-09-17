Achille Polonara e la leucemia mieloide | Donate il midollo osseo
Achille Polonara è ricoverato da ieri all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. È malato di leucemia mieloide, lo sa da giugno. Ha vinto intanto il primo scudetto con la Virtus. E si appresta al trapianto del midollo osseo. La donatrice è una ragazza americana compatibile al 90%. Prima però farà la chemioterapia. E oggi in un’intervista al Quotidiano Nazionale lancia un appello a favore dell’Admo. «Il percorso procede molto bene, i dottori sono contenti. Le terapie di Valencia tra chemio e medicine hanno fatto il loro effetto. Adesso mi attende un nuovo ciclo di chemio qui al San’Orsola dove sono ricoverato e poi direi il 24 settembre il trapianto », dice a Filippo Mazzoni. 🔗 Leggi su Open.online
