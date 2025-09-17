Achille Lauro annuncia il concerto a San Siro per la prima volta e i biglietti vanno a ruba

Achille Lauro taglia un altro traguardo nella sua variegata carriera e annuncia un concerto a San Siro, nell'ambito del tour Comuni Immortali. Lo show - il primo nell'arena della musica di Milano - sarà il 15 giugno 2026. I bigliettiI biglietti per la data di San Siro sono disponibili sul sito di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

