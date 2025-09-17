Acerra – zona Spinelli | scoperta una piantagione di marijuana Arrestati due soggetti dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato sequestra 160 piante e oltre 2,9 kg di droga tra un terreno agricolo e un’abitazione.. Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 59enne e un 57enne napoletani, con precedenti di polizia, per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso un terreno agricolo, dove hanno sorpreso i due soggetti in questione e scoperto una vera e propria piantagione di marijuana. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Acerra, una piantagione di marjuana in zona Spinelli: 160 piante, in due in manette

