Accusato di aver picchiato la moglie | il giudice dispone la revoca dell’allontanamento per un 43enne

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Giudice Monocratico del Tribunale di Benevento, Dott.ssa Monaco, ha disposto la revoca della misura cautelare a carico di un 43enne di Moiano, difeso dall’avvocato Vittorio Fucci. L’uomo era sottoposto all’obbligo di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento alla moglie e ai luoghi da lei abitualmente frequentati. Il 43enne resta comunque imputato del reato di maltrattamenti in famiglia. Secondo le accuse mosse dalla moglie, l’uomo – spesso in stato di alterazione per abuso di alcol – l’avrebbe ripetutamente aggredita con calci, pugni e persino stringendole le mani alla gola, oltre ad averla sottoposta a condotte vessatorie nel tempo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

