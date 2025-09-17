Accusati di aver aggiunto glicerina a migliaia bottiglie di vino di una cantina Pavese assolti gli imputati

Il Tribunale di Pavia ha assolto tutti i sei imputati con l'accusa di aver aggiunto diglicerina ciclica (sostanza non tossica, ma illegale) a migliaia di bottiglie di vino. Durante le indagini, erano state sequestrate oltre 50mila bottiglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

