Accusati di aver aggiunto glicerina a migliaia bottiglie di vino di una cantina Pavese assolti gli imputati
Il Tribunale di Pavia ha assolto tutti i sei imputati con l'accusa di aver aggiunto diglicerina ciclica (sostanza non tossica, ma illegale) a migliaia di bottiglie di vino. Durante le indagini, erano state sequestrate oltre 50mila bottiglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tre cittadini britannici accusati di aver sostenuto #Palestine Action, un gruppo di attivisti bandito dal governo britannico perché ritenuto "terroristico", sono comparsi in tribunale a #Londra.
Accusati di aver aggiunto glicerina a migliaia bottiglie di vino di una cantina Pavese, assolti gli imputati.
Accusati di aver aggiunto glicerina a migliaia bottiglie di vino di una cantina Pavese, assolti gli imputati - Il Tribunale di Pavia ha assolto tutti i sei imputati con l'accusa di aver aggiunto diglicerina ciclica (sostanza non tossica, ma illegale) a migliaia ... Come scrive fanpage.it