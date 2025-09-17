Accordo fra Bari e il Distretto per lo Sviluppo di Guangzhou | Intesa su tecnologie green e mobilità sostenibile

Il rapporto tra il capoluogo pugliese e la città cinese, iniziato con la sigla dell'accordo di gemellaggio nel lontano 1986, negli ultimi anni ha vissuto un rilancio molto proficuo, estendendo la sua portata ad altre istituzioni, imprese e centri di ricerca del territorio. Si è tenuta questa. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Bari e Guangzhou siglano un nuovo Memorandum d’Intesa per la cooperazione commerciale e tecnologica - Il rapporto tra le due città, nato con il gemellaggio del 1986, ha registrato negli ultimi anni un nuovo impulso, coinvolgendo istituzioni, imprese e centri di ricerca. Segnala giornaledipuglia.com