Accoltellato un 14enne nel parco | minorenne arrestato per tentato omicidio
Un ragazzino di 15 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa del tentato omicidio di un 14enne a Castel San Pietro Terme. L’aggressione è avvenuta intorno alle 19:30 di martedì 16 settembre in un parco pubblico e, stando a quanto ricostruito dai militari, la vittima stava giocando con. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Lite tra adolescenti a Roma finisce nel sangue: 16enne accoltellato, fermato un 14enne
#Quarto - 14enne accoltellato da due coetanei. Il minorenne aggredito lungo Corso Italia, è ricoverato in osservazione all'Ospedale Santa Maria delle Grazie. #Cronaca #Accoltellato #Ricoverato #Carabinieri #Ospedale #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Quattordicenne accoltellato da un altro minorenne, è in gravi condizioni @TgrRaiER https://rainews.it/tgr/emiliaromagna/articoli/2025/09/quattordicenne-accoltellato-da-un-coetaneo-e-in-gravi-condizioni-a314054b-f9b9-4112-b88b-dc0d2ee59ce4.html?wt_mc - X Vai su X
