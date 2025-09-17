Accertamenti sulla disabilità dal 30 settembre nuove procedure Inps

La disabilità è un tema cardine delle politiche sociali e del lavoro, in quanto rappresenta una sfida cruciale per garantire inclusione, pari opportunità e diritti a tutti i cittadini. Proprio per questo, novità di rilievo sono attese da qui ai prossimi anni, come ha ricordato Inps nel suo recente messaggio n. 2600. A seguito del varo del d. lgs. 622024, che ha ridefinito criteri e modalità di accertamento della condizione di disabilità, l’ente previdenziale (che in materia avrà competenza esclusiva da inizio 2027) ha spiegato che la riforma della disabilità estenderà progressivamente il suo perimetro a livello nazionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

