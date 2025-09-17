Accertamenti INPS per i pensionati all’estero | scattano le verifiche 2025 26

Dal 17 settembre 2025, l’INPS ha avviato una nuova fase di verifiche sull’esistenza in vita dei pensionati italiani residenti allestero. Questa misura, che non riguarda i Paesi scandinavi e l’Europa orientale (già inclusi in una fase precedente), si concentra su Europa occidentale, Africa e Oceania, dove risiede un numero crescente di pensionati italiani. L’obiettivo è . Accertamenti INPS per i pensionati all’estero: scattano le verifiche 202526 .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

