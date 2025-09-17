Accademia Filarmonica | al via la nuova stagione concertistica al Palacultura

Messinatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via la nuova stagione musicale dell'Accademia Filarmonica di Messina. Scopriamo tutti gli spettacoli previsti al Palacultura a partire da ottobre.ProgrammaSabato 18 ottobre ore 18 Palacullura Antonello lnaugurazione Stagione Concertistica 20252026 Suondi Spagna Ayso OrchestraSabato 8. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: accademia - filarmonica

Accademia Filarmonica: al via la nuova stagione concertistica al Palacultura dal 18 ottobre 2024 al 6 giugno 2026; Accademia Filarmonica di Bologna | Stagione 2025; I Giardini della Filarmonica, al via Canto delle culture.

Filarmonica Romana riparte con Fratres e Dialoghi d'Autunno - Tornano i concerti dell' Accademia Filarmonica Romana il 17 settembre con il progetto "Fratres" e il 18 con l'avvio della quinta edizione dei "Dialoghi d'autunno". Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Accademia Filarmonica Via Nuova