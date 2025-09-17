Accademia Chigiana Mcc e BdM premiano i talenti musicali del Sud 4 in Campania

L’Accademia Musicale Chigiana di Siena, in collaborazione con Mediocredito Centrale e BdM Banca, annuncia l’assegnazione delle 20 borse di studio dedicate ai giovani talenti musicali del Mezzogiorno d’Italia, nell’ambito della seconda edizione del progetto “Talenti Musicali del Mezzogiorno d’Italia”. “L’iniziativa – si legge in una nota – rafforza il solido legame tra la storica istituzione senese e le due banche del Gruppo Mediocredito Centrale, con l’obiettivo di sostenere e valorizzare l’eccellenza musicale emergente proveniente da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it