Abu Mohammed al-Jolani | dalla lista nera al tavolo della diplomazia
Per oltre dieci anni, il nome di Abu Mohammed al-Jolani – alias Ahmed Hussein al-Sharaa – è stato associato a jihadismo e sangue. Leader del Fronte al-Nusra e poi di Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), è stato per anni tra i ricercati più noti al mondo, con una taglia di dieci milioni di dollari offerta dagli Stati Uniti per la sua cattura. Oggi, invece, siede al vertice della nuova Siria post-Assad come presidente ad interim, riceve leader stranieri e firma documenti ufficiali. Un passaggio impensabile fino a poco tempo fa, sancito dal fatto che Washington, il 7 luglio 2025, ha rimosso HTS dalla lista delle “Foreign Terrorist Organizations”, dopo aver già cancellato, nel dicembre 2024, la taglia sul suo leader. 🔗 Leggi su Panorama.it
