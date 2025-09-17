“Preferisco una stretta di mano a uno sguardo rabbioso”: Matteo Salvini è perentorio sul polverone sollevato nelle ultime ore della sinistra. Nel mirino di Pd, Italia Viva & Co. il saluto all’ambasciatore della Federazione russa Alexei Paramonov. “Un fatto sconcertante” secondo i dem, ma il vicepremier non ha utilizzato troppi giri di parole: “Ho salutato l'ambasciatore russo, l'ambasciatore spagnolo, tanti diplomatici anche italiani com'è giusto che sia, se vuoi avere buone relazioni e se ci tieni a ricostruire un dialogo ”. Facciamo un passo indietro. Ieri Salvini ha partecipato al ricevimento organizzato a Roma dalla Cina per celebrare il 76esimo anniversario della Repubblica popolare cinese e il 55esimo anniversario delle relazioni Cina-Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Abbraccio tra Salvini e l'ambasciatore russo. Il Pd attacca. E lui: "Educazione"