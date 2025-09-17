Abbiamo preso dei campioni biologici La rivelazione della moglie di Navalny sulla morte dell' attivista

Yulia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny, ha rilanciato sui social una nuova accusa pesantissima: il marito, morto in una colonia penale artica nel febbraio 2024, sarebbe stato avvelenato. In un video diffuso su X, Navalnaya ha raccontato che poco dopo la morte era riuscita a far trasferire campioni biologici del leader dell’opposizione russa all’estero, in laboratori di due diversi Paesi occidentali. Entrambi, in modo indipendente, avrebbero confermato la presenza di sostanze velenose. We managed to transfer Alexei’s biological materials abroad. Laboratories in two different countries conducted examinations. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

