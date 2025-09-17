Abbandono illecito di rifiuti Denunciato il titolare dell’officina

Denuncia a Vigarano per il titolare di un’autofficina, accusato di abbandono di rifiuti. Il controllo è stato eseguito dai militari del Nucleo CC Forestali di Bondeno, che si sono recati presso un’attività di autoriparazioni della zona, al fine di dare seguito ad alcune segnalazioni ricevute. Dalle verifiche, condotte con la piena collaborazione del titolare, è subito emersa una prolungata criticità nella corretta gestione dei materiali di scarto, tale da determinare, nel tempo, un indebito accumulo di rifiuti, anche pericolosi, nelle pertinenze dellofficina. All’esito del sopralluogo, infatti, i militari intervenuti hanno dovuto procedere al sequestro penale di alcuni bidoni contenenti olio esausto e di altri cassoni ricolmi di filtri e parti meccaniche derivanti dall’esercizio dell’attività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

