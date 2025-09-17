A1 camion a fuoco in galleria | tratto chiuso verso Firenze
Firenze, 17 settembre 2025 – Un mezzo pesante è andato a fuoco all’interno della galleria “Sparvo” in autostrada A1. Il tratto compreso tra il bivio A1A1 Direttissima e Badia in direzione Firenze è stato temporaneamente chiuso. È successo poco dopo le 18:15. La galleria “Sparvo” si trova all’altezza del km 15. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. All’interno del tratto interessato si registrano lunghe code a partire da Sasso Marconi. Agli utenti in viaggio sulla A1 e diretti verso Firenze, si consiglia di utilizzare la A1 Panoramica, uscire a Pian del Voglio per poi rientrare in A1 Direttissima a Badia verso Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
