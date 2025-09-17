A Vetralla un concerto di pianoforte all' alba immerso nella natura
Domenica 21 settembre, alle ore 7 del mattino, nella suggestiva Chiesa della Folgore di Vetralla è organizzato un concerto pianistico dal titolo “Prime note d'autunno”.L'evento, con la direzione artistica di Simone Precoma, offre al pubblico un viaggio musicale attraverso i secoli, eseguito da. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: vetralla - concerto
L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Vetralla e curata nella direzione artistica da Simone Precoma, vedrà protagonisti due giovanissimi pianisti: Daniele Fontana e Ludovico Precoma. - facebook.com Vai su Facebook
Prime note d'autunno, un concerto pianistico nella Chiesa della Folgore di Vetralla; A Vetralla “Prime note d’autunno”, il 21 settembre Concerto pianistico all’alba; Concerto all’alba: a Vetralla le “Prime Note d’Autunno” tra Bach e Prokofieff.
Concerto pianistico all’alba “Prime Note D’autunno” - Chiesa della folgore, Vetralla NewTuscia – VETRALLA – L’Assessorato alla Cultura del Comune di Vetralla presenta “Prime Note d’Aut ... Come scrive newtuscia.it
Concerto pianistico all’alba “Prime Note D’autunno” alla chiesa della Folgore a Vetralla - L’evento, organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Vetralla, con la direzione artistica di Simone Precoma, offrirà al pubblico un viaggio musicale attraverso i secoli, eseguito da due ... Si legge su tusciaup.com