di Lorenzo Vero Si riparte. Si riaprono i cancelli del centro sportivo di San Piero a Grado. Dopo essersi allenati nella mattinata di lunedì, ieri la squadra ha goduto di un giorno di riposo per ricaricare le pile e prendere energia in vista del trittico di impegni previsti nella prossima settimana (Napoli, Torino e Fiorentina). La giornata nerazzurra si aprirà la mattina, nella quale avrà luogo un altro media day che rappresenta un’occasione per presentare alla stampa molti dei nuovi acquisti arrivati nel calciomercato estivo. In particolare, calciatori che già sono arrivati da temo in nerazzurro, collezionando anche varie presenze come Aebischer, quindi Lusuardi, sostituito all’intervallo contro l’Udinese, M’Bala Nzola, Mbambi (andato in gol in Primavera nella giornata di sabato), Simone Scuffet, fino a calciatori che ancora devono scendere in campo quali Vural, Lorran e Raul Albiol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

A tutto allenamento al centro di San Piero. Così si affronterà il trittico di impegni