A Torino torna Restructura | tre giorni per scoprire le novità su edilizia e rigenerazione urbana
Restructura 2025 torna all'Oval Lingotto Fiere dal 13 al 15 novembre, proponendosi come un laboratorio di idee e soluzioni per il futuro del settore edilizio. L'evento, organizzato da GL events Italia, si concentra su un approccio innovativo al costruire, combinando materiali naturali, tecnologie. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
La Juventus cambia dopo i 5 gol: torna a Torino e cambia allenatore
Juve Primavera, Milia torna a Torino dopo l’importante stagione al Saluzzo e firma il primo contratto: tutti i dettagli e una novità sul futuro
Torino, violenza sessuale? 11 mesi dopo il prof torna in cattedra: FdI insorge
Dal 18 settembre torna Il Festival di Paideia. Tre giorni di talk, cultura, riflessione e condivisione che mettono al centro la disabilità per costruire insieme una comunità più attenta ai bisogni di ogni persona
Settimana Europea della Mobilità Dal 16 al 22 settembre torna a Torino la European Mobility Week, la campagna annuale promossa dalla Commissione Europea per favorire una mobilità urbana sostenibile, con eventi e iniziative pensate per sensibilizzare
Riapre la linea Torino - Ciriè - Germagnano dopo tre mesi di stop - Da domenica 7 riapre la circolazione ferroviaria dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico ... Riporta giornalelavoce.it