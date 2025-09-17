A Torino riappare la Volkswagen XL1 l’auto ibrida che sfida i consumi

Chi l’avrebbe detto che, in mezzo al traffico di un normale mercoledì torinese, sarebbe riapparso un progetto divenuto quasi leggenda? Una sagoma aerodinamica, bassa e silenziosa, ha attirato l’attenzione di tutti: si tratta della Volkswagen XL1, auto capace di spingersi fino a 100 chilometri con appena un litro di carburante. Il ritorno di una visione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

