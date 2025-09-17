A Tor Vergata giochi e scienza per la tutela dei bimbi in corsia
Colori, musica e giochi hanno trasformato il Policlinico Tor Vergata in un teatro di sicura allegria, mentre bambini e famiglie scoprivano che un ospedale può essere, prima di tutto, un ambiente accogliente. Così Roma ha festeggiato il World Patient Safety Day, guidata dallo slogan «Sorrisi e cure in sicurezza». Sicurezza e sorrisi: un impegno che .
Leone XIV: veglia a Tor Vergata, chiede di pregare per due ragazze morte mentre venivano a Roma per il Giubileo e per un ragazzo ricoverato - Durante la veglia a Tor Vergata, rispondendo alla seconda domanda dei giovani, Papa Leone XIV ha chiesto a braccio di pregare per "due ragazze, Maria, 20 anni, spagnola, e Pascale, egiziana".
Giubileo. A Tor Vergata un milione di speranze: chi sono i giovani in cammino - È ancora una volta la spianata alla periferia di Roma che circonda l'omonima ...