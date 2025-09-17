A Tollo la scuola non viene ristrutturata da anni
A Tollo passano gli anni ma la scuola non viene ristrutturata! L'impegno del Comune di Tollo per "l'istruzione" non si limita a far ristrutturare la scuola, ma include anche il supporto al personale docente e l'implementazione di nuovi progetti educativi". 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: tollo - scuola
Scuola dell'infanzia paritaria Nicola Nicolini Tollo - facebook.com Vai su Facebook
A Tollo la scuola non viene ristrutturata da anni :: Segnalazione a Chieti.