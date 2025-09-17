 A Taranto ‘Verso il Patto Educativo di Comunità BES-T’

Tarantini Time Quotidiano Un Patto Educativo di Comunità a favore dei minori di Taranto e provincia: è la nuova iniziativa della rete di “BES-T Community in Best Practice”, un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile! Il percorso per realizzare questa nuova iniziativa inizia con il convegno “Verso il Patto Educativo di Comunità BES-T” che, con ingresso libero, si terrà, alle ore 17.00 di giovedì 18 settembre, presso Il Salone di Rappresentanza della Provincia di Taranto, in Via Anfiteatro n.4 a Taranto; l’evento è coordinato dal partner Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Taranto Ets, nell’ambito dell’intervento ‘Community e Capacity Building’. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

