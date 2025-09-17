A Silvi in piazza dei pini arriva la grande boxe con atleti locali e nazionali e la semifinale dei campionati italian Welter

Ilpescara.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato all'insegna della grande boxe a Silvi Marina dove in piazza dei pini a partire dalle 21 ci saranno diversi match con l'attesa semifinale valida per il campionato italiano dei pesi Welter.La serata si aprirà con le fasi interregionali Elite, decisive per conquistare l’accesso ai Campionati. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: silvi - piazza

A Silvi in piazza dei pini arriva la grande boxe con atleti locali e nazionali e la semifinale dei campionati italian Welter; Silvi, rissa a quattro in piazza dei Pini: spintonano anche i carabinieri; Silvi accende piazza dei Pini con Fausto Leali, in concerto gratuito venerdì 25 luglio.

silvi piazza pini arrivaA Silvi in piazza dei pini arriva la grande boxe con atleti locali e nazionali e la semifinale dei campionati italian Welter - Sabato 20 settembre alle 21 in piazza dei pini si volgerà l'attesa grande serata di boxe che vedrà vari match fra cui la semifinale valida per il campionato italiano dei pesi Welter ... Scrive ilpescara.it

Cerca Video su questo argomento: Silvi Piazza Pini Arriva