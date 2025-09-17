A Silvi in piazza dei pini arriva la grande boxe con atleti locali e nazionali e la semifinale dei campionati italian Welter
Sabato all'insegna della grande boxe a Silvi Marina dove in piazza dei pini a partire dalle 21 ci saranno diversi match con l'attesa semifinale valida per il campionato italiano dei pesi Welter.La serata si aprirà con le fasi interregionali Elite, decisive per conquistare l’accesso ai Campionati. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
