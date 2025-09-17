A scuola di vendemmia | un' emozione speciale per i bambini
Uno speciale inizio d’anno scolastico per 125 alunni della scuola primaria di Tribano: al posto dei soliti quaderni, quest'anno si parte con l’uva. Ieri 16 settembre grazie alla collaborazione con i tutor di Coldiretti Padova, i bambini delle prime classi hanno vissuto l'esperienza della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: scuola - vendemmia
Entriamo nel vivo periodo della con il gruppo 'grandi' della Scuola dell'infanzia Sicher della Zonca di #Arcade, ospiti dell'Azienda Agricola Feletti con la supervisione di Salvatore e Davide e delle Maestre. La vendemmia rapprese - facebook.com Vai su Facebook
