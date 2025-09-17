A San Giovanni Rotondo i Neri per Caso e Pino Quartullo per gli 800 anni del ' Cantico delle Creature'

San Giovanni Rotondo si prepara a vivere due importanti appuntamenti di grande intensità spirituale e culturale, organizzati in occasione del Giubileo 2025 e degli 800 anni del ‘ Cantico delle Creature ’ di San Francesco d’Assisi. A farsene promotrice è la BCC San Giovanni Rotondo, che in sinergia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: giovanni - rotondo

San Pio da Pietrelcina sarà compatrono del comune di San Giovanni Rotondo

Doppio incendio in località Sant’Egidio di Pantano a San Giovanni Rotondo: in fumo 30 ettari di macchia mediterranea

Aggressione choc a San Giovanni Rotondo: suona il clacson per passare e viene riempito di calci e pugni in piazza

Doya Sushi San Giovanni Rotondo - facebook.com Vai su Facebook

La BCC San Giovanni Rotondo e i Frati Cappuccini celebrano San Francesco e il Giubileo 2025 con due appuntamenti di musica, spiritualità e cultura – In scena anche i Neri per Caso; CRONACA Donna scomparsa a Manfredonia: appello urgente per rintracciarla; Le falsità su Padre Pio per l'eccidio del 1920.

GIUBILEO San Giovanni Rotondo: la BCC e i Frati Minori Cappuccini insieme per il Giubileo - San Giovanni Rotondo si prepara a vivere due importanti appuntamenti di grande intensità spirituale e culturale ... Scrive statoquotidiano.it

Giubileo 2025: Bcc San Giovanni Rotondo e i Frati minori cappuccini, insieme per la pace - San Giovanni Rotondo si prepara a vivere due appuntamenti di grande intensità spirituale e culturale, organizzati in occasione del Giubileo 2025 e degli 800 anni del “Cantico delle Creature” di San Fr ... Segnala agensir.it