A Roma si muore per il caldo | è la capitale europea con il maggior numero di vittime
Nell’estate 2025 Roma ha contato 835 morti legate al caldo in aumento. Secondo uno studio inglese è la capitale europea più colpita dai cambiamenti climatici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
A Roma si muore per il caldo: è la capitale europea con il maggior numero di vittime - Secondo uno studio inglese è la capitale europea più colpita dai cambiamenti climatici. fanpage.it scrive
Roma è capitale anche del caldo, raggiunti a Tor Vergata 42,6 gradi - Roma capitale quest’oggi anche per il caldo, è stata la città più bollente d’Italia. Lo riporta ilmattino.it