A Roma si muore per il caldo | è la capitale europea con il maggior numero di vittime

Fanpage.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’estate 2025 Roma ha contato 835 morti legate al caldo in aumento. Secondo uno studio inglese è la capitale europea più colpita dai cambiamenti climatici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

roma muore caldo 232A Roma si muore per il caldo: &#232; la capitale europea con il maggior numero di vittime - Secondo uno studio inglese è la capitale europea più colpita dai cambiamenti climatici. fanpage.it scrive

