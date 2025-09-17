A Roma piovono pini platani e olmi | ecco quali sono i municipi più colpiti
Una pioggia incessante di alberi che ha coinvolto ogni municipio della Capitale e che continua ancora oggi a causare danni a cose e persone. E ad uccidere. Come accaduto a Teresa Veglianti, l'82enne morta a fine novembre 2023 in via di Donna Olimpia mentre faceva una passeggiata con il figlio, e più di recente alla signora Francesca Ianni, 45 anni, che ha perso la vita in un parco di Colli Aniene. A contare i crolli che nell'arco di un anno si sono verificati nella Capitale ci ha pensato la Procura: 614, con 23 feriti, tra cui un minorenne, e un decesso, quello, appunto, della signora Veglianti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Roma, piovono pini, platani e olmi: ecco quali sono i municipi più colpiti.
Platani al Gianicolo e pini a Caracalla: in centro tornano in funzione le motoseghe - Il dipartimento ambiente ha dato infatti il via libera all’abbattimento di alberi di primaria grandezza nella zona delle Terme di ... Si legge su romatoday.it