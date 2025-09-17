A Roma la quarta edizione di Pizza Awards Italia 2025
Roma, 17 settembre 2025 – Si sono fatti attendere ben sei anni ma finalmente l’attesa è finita. Lunedì 29 settembre 2025 si terrà finalmente la IV edizione dei Pizza Awards Italia, il premio dedicato alle migliori pizzerie e pizzaioli d’Italia – organizzato da Fabio Carnevali, Vincenzo Pagano e dalla E20 – Events Factory – che dalle 11:00 del mattino alle 21:00 di sera coinvolgerà i migliori esponenti del mondo pizza dell’intero panorama nazionale. I Pizza Awards Italia sono patrocinati dalla Regione Lazio e dall’Assessorato ai grandi eventi del Comune di Roma. “Nati nel 2017 dall’evoluzione del “Premio MangiaeBevi”, i Pizza Awards Italia vogliono contribuire ad accendere i riflettori sulle eccellenze della pizza italiana e sui suoi più valenti rappresentanti, offrendo un giusto riconoscimento a quelle attività e ai professionisti del settore che si sono distinti maggiormente durante gli ultimi 12 mesi”, dichiarano gli organizzatori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
A Roma la quarta edizione di Pizza Awards Italia 2025
