A Roccascalegna riapre la chiesa di San Pietro minacciata da una frana

Ha riaperto con una cerimonia martedì 16 settembre, dopo un accurato restauro, la chiesa di San Pietro, a Roccascalegna. Nel 2015, una frana aveva messo in pericolo lo sperone di roccia su cui poggia il Castello Medioevale e una consistente porzione della roccia che sovrasta il vallone del Rio.