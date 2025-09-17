A Roccascalegna riapre la chiesa di San Pietro minacciata da una frana |

Ha riaperto con una cerimonia martedì 16 settembre, dopo un accurato restauro, la chiesa di San Pietro, a Roccascalegna.  Nel 2015, una frana aveva messo in pericolo lo sperone di roccia su cui poggia il Castello Medioevale e una consistente porzione della roccia che sovrasta il vallone del Rio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

