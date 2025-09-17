A Rocca San Giovanni la realizzazione di un asilo nido e la messa in sicurezza degli spazi della scuola grazie ai fondi del Pnrr

In seguito all’intervento di efficientamento energetico e relamping appena realizzato sul plesso scolastico di via Raffaele Paolucci dal valore di 135.000 euro, l’amministrazione comunale di Rocca San Giovanni annuncia altri due progetti che riguardano la scuola. Nello specifico, la riconversione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

