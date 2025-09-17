A Rocca San Giovanni la realizzazione di un asilo nido e la messa in sicurezza degli spazi della scuola grazie ai fondi del Pnrr

In seguito all’intervento di efficientamento energetico e relamping appena realizzato sul plesso scolastico di via Raffaele Paolucci dal valore di 135.000 euro, l’amministrazione comunale di Rocca San Giovanni annuncia altri due progetti che riguardano la scuola . Nello specifico, la riconversione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: rocca - giovanni

“Un sogno a cielo aperto”, ecco il cartellone degli eventi estivi a Rocca San Giovanni

Otto concerti alla Rocca Albornoz e il Don Giovanni a Ferento: "Musicalia regala bellezza"

Ciro Immobile e Malika Ayane scelgono la costa teatina: cena in famiglia a Francavilla e relax a Rocca San Giovanni

? “Nuovi arrivi invernali Vi aspettiamo in via Giovanni Della Rocca Boscoreale Quinko uomo donna bambino - facebook.com Vai su Facebook

Rocca San Giovanni punta sulla scuola: fondi Pnrr per asilo nido e progetto di messa in sicurezza - In seguito all’intervento di efficientamento energetico e relamping appena realizzato sul plesso scolastico di via Raffaele Paolucci ... Lo riporta abruzzolive.it

Rocca San Giovanni investe 1,5 milioni euro per ristrutturazione e nuova area asilo nido nella Scuola Di Via Paolucci - Il comune di Rocca San Giovanni investe 1,43 milioni per trasformare una parte della scuola in asilo nido e mettere in sicurezza gli spazi esterni, migliorando servizi e sicurezza per la comunità. Riporta gaeta.it