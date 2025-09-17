A Pratovecchio in alto i boccali | c' è la festa della birra
Due weekend di divertimento con menù tirolese, 6 tipi di birra, stand gluten free, band, esibizioni live, di set e intrattenimento per bambini e famiglie.I giorni della festa sono: 18, 19, 20, 21, 26, 27 e 28 settembre. QUI tute le info sul programma delle giornate. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
La nuova Pratovecchio fa sold out - Il progetto della famiglia Freschi e Vangelisti dà nuova vita al borgo puntando su arte, bellezza, e natura. lanazione.it scrive