a prato moda calci e pugni basta promesse serve una rivoluzione nella filiera

Quella che sto per raccontare è una storia di calci e pugni. Martedì 16 settembre, durante uno sciopero pacifico, la titolare dell’azienda Alba Srl e altri individui hanno aggredito fisicamente i lavoratori, distruggendo il gazebo del presidio e mandando uno di loro in ospedale. Le immagini filmate sono scioccanti: uomini e donne rincorsi, insultati, picchiati. La Alba non è una fabbrica clandestina, ma uno stabilimento che confeziona abiti per le grandi firme della moda Made in Italy. Il lusso è cucito con il sangue. Nel distretto tessile di Prato, cuore pulsante del pronto moda italiano, si consuma un dramma che non ha nulla di elegante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

