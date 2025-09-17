A Porto Cesareo un' estate all' insegna dei party abusivi

Barche ancorate al largo, musica a tutto volume e feste rigorosamente senza permessi. Siamo a Porto Cesareo, area marina protetta del Salento, dove l'estate non sempre è all'insegna del rispetto delle regole. Gli appuntamenti per il fine settimana vengono dati via chat e social: i partecipanti a ogni party non autorizzato arrivano fino a un centinaio. Le forze dell'ordine insieme agli uomini della Capitaneria di porto hanno intensificato i controlli, ma c'è chi vorrebbe misure più drastiche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A Porto Cesareo un'estate all'insegna... dei party abusivi

In questa notizia si parla di: porto - cesareo

Porto Cesareo, barca in avaria si schianta contro la scogliera: un sub salvato dalla Guardia costiera

Impatto: la mostra fotografica di Tatiana Cardellicchio da Parigi a Porto Cesareo

Pronto il nuovo punto di sbarco per i pescatori sulla riviera di Ponente a Porto Cesareo

Arriva da Porto Cesareo, nel Salento, un nuovo caso di “scontrini pazzi”: due clienti hanno pagato per aver chiesto di dividere una margherita. È lecito? https://lacucinaitaliana.visitlink.me/anMhaU #LCIDal1929 - facebook.com Vai su Facebook

A Porto Cesareo un'estate all'insegna... dei party abusivi; Altra notte all'insegna delle fiamme nel Salento: brucia un’auto sul litorale ionico; In Prefettura il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza pubblica.

La magia del gelato: due giornate di festa per l’inizio dell’anno scolastico a Porto Cesareo - Giovedì 18 e venerdì 19 settembre si terrà all'Imperatore bar di Porto Cesareo “La Magia del Gelato – Festa di inizio ... Segnala lecceprima.it

A Porto Cesareo un'estate all'insegna... dei party abusivi - Sofia Napolitano scomparsa a Torino, l'appello della mamma: «Aiutatemi a ritrovarla, è con questo ragazzo conosciuto sul web» Innerhofer era in Cile con Franzoso: “Dalla seggiovia ho visto Matteo, ... Riporta msn.com