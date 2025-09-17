Pisa, 17 settembre 2025. Nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Pisa per la valorizzazione delle tradizioni storiche cittadine, la Compagnia Balestrieri di Pisa ha allestito, con il patrocinio della Lega italiana Tiro alla Balestra, la mostra espositiva “Memoria e identità” nell’atrio di palazzo Gambacorti, aperta al pubblico da sabato scorso e visitabile fino a sabato 20 settembre. A conclusione della settimana, sabato 20 settembre alle ore 10, nella sala “Umberto Moschini” del palazzo comunale si terrà il convegno storico “I rapporti di Pisa con gli imperatori”, a cura del professor Daniele Zucconi e con letture di Sandra Tedeschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Palazzo Gambacorti la mostra dei Balestrieri e il convegno su "Pisa e gli imperatori"