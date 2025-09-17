A Padova la nuova frontiera per la cura dell' infarto | il progetto che coinvolge l' Azienda Ospedaliera
Il professor Giuseppe Tarantini, direttore dell'unità operativa semplice di Emodinamica e Cardiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera di Padova, e il suo team hanno guidato un grande studio internazionale che ha coinvolto 40 centri in Europa e nel mondo.L’analisi, denominata Target-First. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
A Padova la nuova frontiera per la cura dell'infarto: il progetto che coinvolge l'Azienda Ospedaliera; Cura per il diabete di tipo 1: la Fondazione in prima linea per sostenere la ricerca; Dalla pelle artificiale agli esosomi: a Padova la nuova frontiera della rigenerazione dei tessuti.
Policlinico di Padova: nuova strategia rivoluziona la cura post-infarto - First pubblicato sul New England Journal of Medicine riduce mortalità e apre la strada a un futuro senza cardioaspirina ... Riporta dazebaonews.it
Policlinico di Padova, rivoluzione nella cura post infarto - La cardioaspirina rischia di andare in pensione a causa di uno studio multicentrico che ha uno dei suoi fulcri a livello mondiale nel policlinico di Padova. Scrive msn.com