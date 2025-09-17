Dal 19 al 21 settembre 2025 nella villa comunale “Sandro Pertini” di Ostuni torna Hopstuni beer fest, la grande festa dedicata alla birra artigianale , con cibo di qualità, musica e divertimento per tutti, organizzata per il secondo anno da Cheficolab e Bellinfusto pub indipendente.Sarà inaugurato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: ostuni - torna

Nel weekend torna Hopstuni, festa dedicata alla birra artigianale Dal 19 al 21 settembre 2025 nella villa comunale “Sandro Pertini” di Ostuni (BR) torna Hopstuni beer fest, la grande festa dedicata alla birra artigianale, con cibo di qualità, musica e divertimento - facebook.com Vai su Facebook

A Ostuni torna la grande festa dedicata alla birra artigianale: due giorni di eventi; A Ostuni torna Hopstuni beer fest dal 19 al 21 settembre; Nel weekend torna Hopstuni, festa dedicata alla birra artigianale.

A Ostuni torna Hopstuni beer fest dal 19 al 21 settembre - In villa comunale “Sandro Pertini” la seconda edizione della grande festa dedicata alla birra artigianale, con cibo di qualità, musica e divertimento per tutte le età Dal 19 al 21 settembre 2 ... brindisisera.it scrive

Ostuni, fuochi d'artificio per Sant'Oronzo ma senza botti: musica e show di colori. Video - L'edizione 2025 della Festa di Sant'Oronzo a Ostuni ha regalato un'emozione inedita: i “fuochi barocchi” che hanno illuminato il cielo sopra viale Oronzo Quaranta. Come scrive quotidianodipuglia.it