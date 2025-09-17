Prosegue in provincia di Chieti il programma di installazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche a cura di Poste italiane . Partito negli scorsi mesi a Furci, Monteodorisio e Palombaro, il progetto vede ora un nuovo step con l’attuazione a Orsogna e Arielli , dove le colonnine di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: orsogna - arielli

Preparazione in corso dei nostri buonissimi hamburger. ? Li trovate al banco insieme a tante altre preparazioni fresche fresche! Via R. Paolucci, 76, Orsogna Località Zona Industriale, Arielli . . . #orsognacarni #macelleriaorsognacarni #carneitaliana - facebook.com Vai su Facebook

POSTE ITALIANE A ORSOGNA E ARIELLI ATTIVA LE COLONNINE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI; FESTIVAL AUTORI IN PIAZZA 2025 IX Edizione; Via al cantiere dell’Utic di Lanciano, la nuova risonanza in funzione da ottobre 2025.

A Orsogna e Arielli le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici installate da Poste Italiane - Collocate in via Collemese Vico 2° a Orsogna e in via Roma ad Arielli, le colonnine di ricarica, due per ciascuna località per complessivi 4 punti di ricarica disponibili, sono accessibili a tutti i c ... Segnala chietitoday.it

Colonnine ricarica: le regole per installarle in un condominio - in sono in aumento e, di conseguenza, è sempre più d’attualità la necessità di avere un punto di ricarica presso ... motorionline.com scrive