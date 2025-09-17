Un week end di gare con i migliori piloti di elicotteri acrobatici al mondo.Il campo volo Aeromodellistico dell'Aeroteam di Casalgiate si prepara infatti a ospitare un evento adrenalinico e di respiro internazionale: il 20 e 21 settembre si terrà l' Helicopter 3D Championship , una manifestazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: novara - week

Week end caldissimo: bollino rosso a Novara e nel Vco

A Novara arriva il "Tour della Salute": un week end di visite mediche gratuite

Meteo a Novara: bel tempo e clima estivo nel week end

ORDINAZIONI DIACONALI: sabato 20 settembre alle ore 10 nella Cattedrale di Novara diventeranno diaconi sei giovani della nostra diocesi tra cui Alessandro Buffelli e Francesco David che abbiamo conosciuto in questi anni come seminaristi nei week-end. - facebook.com Vai su Facebook

Settore giovanile Inter, i risultati del week-end: pari pirotecnico dell'U-18, l'U17 a valanga sul Novara - X Vai su X

A Novara un week end di gare con l'Helicopter 3D Championship; Rally del Rubinetto: weekend di gare. 105 gli iscritti; Settore giovanile, i risultati del weekend.

Novara - Tutti i risultati del week end: Arona 2003 e Borgovercelli 2000 sette bellezze! Prima gioia Caltignaga 2001 - Negli Allievi: prova di forza del Borgovercelli, che supera 7 a 0 l’Oleggio e lo affianca al secondo posto con tre gare da recuperare, il San Giacomo vola in testa. giocaacalcio.it scrive

Novara: lo sleddog diventa spettacolo (anche senza neve) - Lo sleddog si corre anche in dryland, ovvero senza neve, secondo le regole e gli equipaggi previsti per questa tipologia: ci sono kart guidati da quattro, sei o otto cani, il bikejoring e il canicross ... Come scrive tgcom24.mediaset.it