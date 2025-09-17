A Novara arriva C' è da ridere lo spettacolo sulla salute mentale ideato da Paolo Kessisoglu
Arriva a Novara, sul palco del Teatro Coccia, la seconda tappa di "C'è da ridere", il primo tour teatrale italiano interamente dedicato alla salute mentale, ideato da PaoloKessisoglu e organizzato da "C'è Da Fare", associazione non profit a supporto dei giovani ideata da Paolo Kessisoglu e Silvia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
