A Norma la terza edizione del Chrysallidem Festival.

17 set 2025

Torna per la sua terza edizione il Chrysallidem Festival che animerà il centro di Norma dal 19 al 21 settembre.Una manifestazione, organizzata dal Comune di Norma con il patrocinio della Regione Lazio, dell’ARSIAL, della Città dell’Olio, della Compagnia dei Lepini e di LazioCrea, e la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

