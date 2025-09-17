A non piacere è sempre il benessere altrui
Gentile Direttore Feltri, dice il Papa: «Nel mondo troppi divari di reddito, guardate Musk». Finora giustamente molto prudente nel parlare, ecco una dichiarazione che il Santo Padre poteva forse evitare. Perché non è questo il punto. Sarà sicuramente come dice, però gli andrebbe ricordato che il patron di Tesla ha creato centinaia di aziende, e decine di migliaia se non centinaia di migliaia di posti di lavoro. Stessa cosa ha fatto Jeff Bezos, con Amazon: nel mondo oltre 1,5 milioni di dipendenti. Le imprese e le aziende non le creano certo gli impiegati o gli operai con i loro modesti redditi, ma piuttosto le persone molto ricche, trovo sbagliato stigmatizzarle facendone solo una questione di divario di reddito: è del tutto normale che, movimentando grosse quantità di denaro, le loro ricchezze siano elevatissime. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: piacere - benessere
Dal piacere mattutino al rischio di esagerare, ecco come orientarsi tra espresso, decaffeinato e alternative vegetali. Con consigli utili su cosa scegliere, quando fermarsi e come rendere il caffè un alleato del benessere quotidiano.
Cisalfa: riscoprire lo sport come piacere e benessere
Diamant SPA Resort. . Attività e relax, benessere e piacere, natura mozzafiato e avventura; l'inverno nelle Dolomiti della Val Gardena vi aspetta! Concedetevi un'indimenticabile vacanza in montagna e lasciatevi incantare dalle loro molte sfaccettature. Scopr - facebook.com Vai su Facebook
A non piacere è sempre... il benessere altrui - È ormai diventata una moda da salotto progressista inveire contro i ricchi e contro chi ha avuto la capacità, la visione e il coraggio di costruire imperi imprenditoriali ... Da msn.com
Pizza, sport e benessere. Piacere e salute - La si apprezza in tutto il mondo, una pietanza quasi scontata, eppure ogni volta che le si dedica una manifestazione non manca mai la folla dei grandi eventi. Scrive rainews.it