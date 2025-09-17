A non piacere è sempre il benessere altrui

Gentile Direttore Feltri, dice il Papa: «Nel mondo troppi divari di reddito, guardate Musk». Finora giustamente molto prudente nel parlare, ecco una dichiarazione che il Santo Padre poteva forse evitare. Perché non è questo il punto. Sarà sicuramente come dice, però gli andrebbe ricordato che il patron di Tesla ha creato centinaia di aziende, e decine di migliaia se non centinaia di migliaia di posti di lavoro. Stessa cosa ha fatto Jeff Bezos, con Amazon: nel mondo oltre 1,5 milioni di dipendenti. Le imprese e le aziende non le creano certo gli impiegati o gli operai con i loro modesti redditi, ma piuttosto le persone molto ricche, trovo sbagliato stigmatizzarle facendone solo una questione di divario di reddito: è del tutto normale che, movimentando grosse quantità di denaro, le loro ricchezze siano elevatissime. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

