A Monza la 10Kappa

Torna l'evento podistico più importante del settembre monzese. L'appuntamento è per sabato 20 settembre con la 15esima edizione della 10Kappa. Un'edizione ancora più importante perché l'evento si incrocerà con lo Sportcity day in piazza Trento e Trieste. La gara torna, anche quest’anno, con la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it